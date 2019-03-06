Gol sayısına takılma

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ç. Rizespor maçında gol atan ve morali düzelen Soldado ile özel bir görüşme yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, İspanyol yıldıza gol atmasa da performansından memnun olduğunu söyledi. Yanal,Gol sayısına hiç takılma. Ben seninle oynamaya devam edeceğim. Performansından memnunum" ifadelerini kullandı.