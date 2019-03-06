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Gol sayısına takılma

Yanal, ile özel bir görüşme yapıp oyuncusuna duyduğu güveni dile getirdi

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Gol sayısına takılma
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ç. Rizespor maçında gol atan ve morali düzelen Soldado ile özel bir görüşme yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, İspanyol yıldıza gol atmasa da performansından memnun olduğunu söyledi. Yanal, kendi sisteminde forvet oyuncusunun gol atmak kadar geriden gelen oyunculara alan açmasının çok önemli olduğunu vurgulayıp, "Senin topu kullanman bize kalite katıyor. Rakibin savunmasının dengesi seninle çok kolay bozuluyor. Geriden gelen isimler daha rahat pozisyon alıyor. Gol sayısına hiç takılma. Ben seninle oynamaya devam edeceğim. Performansından memnunum" ifadelerini kullandı.

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Gol sayısına takılma
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