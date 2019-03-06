Ne Ajax'ın Solari!

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçta Hollanda'da 2-1 devirdiği Ajax'a Santiago Bernabeu'da 4-1 yenildi ve son üç sezonunu şampiyon tamamladığı turnuvaya veda etti.

Son bir hafta içerisinde Copa Del Rey'de ve La Liga'da Barcelona'ya yenilen ve en iddialı olduğu turnuva olan Devler Ligi'ne de veda eden Real, kabus gibi bir dönemden geçiyor ve bazıları bu tablonun bedelini Teknik Direktör Santiago Solari'nin ödemesi gerektiğini düşünüyor.

SOLARİ'YE GÖRE LİG HENÜZ BİTMEDİ

Müsabakanın ardından yaptığı açıklamada "Ben buraya zor günde bırakmak için gelmedim" diyen Solari, "Sezon devam ediyor. Elimizde La Liga var." şeklinde konuştu. Real Madrid, La Liga'da lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.