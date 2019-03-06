Rizespor'un "büyük" kabusu!

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe'ye yenilerek ikinci devredeki ilk mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor, son yıllarda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray karşısında İstanbul'da maç kazanmakta güçlük çekiyor. 3 büyükler karşısında deplasmanda oynadığı son 21 maçta galibiyetle tanışamayan yeşil-mavililer, bu süreçte oynanan maçların 13'ünü kaybederken 8 maçtan ise beraberlik ile ayrıldı.

SON GALİBİYETİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Karadeniz temsilcisi, 3 büyükler karşısında deplasmanda kazandığı son galibiyeti Beşiktaş'a karşı aldı. 2005/2006 sezonunda İstanbul'da oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 1-0 kazandı. Galatasaray deplasmanında son olarak 2003/2004 sezonunda 2-1'lik skorlar kazanmayı başaran yeşil-mavililer, 3 büyükler karşısında deplasmandaki en uzun kazanamama serisini Fenerbahçe karşısında yaşıyor. Sarı-lacivertlileri dış sahada son olarak 1980/1981 sezonunda 3-2'lik skorla yenmeyi başaran Çaykur Rizespor, 38 yıldır Fenerbahçe'yi İstanbul'da mağlup edemedi.

54 MAÇTA 5 GALİBİYET

Bugüne kadar Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı deplasmanda 54 maça çıkan Çaykur Rizespor, 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı. Karadeniz temsilcisi, İstanbul'da Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi 2 kez Galatasaray'ı ise 1 kez mağlup etmeyi başardı.