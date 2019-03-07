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Alman kaleci Fransız kaldı!

Karius, bu sezon çıktığı 25 maçın sadece 5’inde gol yemedi. Ağlarında 35 top görerek beklentilerin çok uzağında kaldı

Giriş Tarihi: 7.3.2019
Alman kaleci Fransız kaldı!
Beşıktaş'ta Fulham'a transfer olan Fabri'nin yerine transfer edilen Loris Karius'un performansı hayal kırıklığı oldu. Bu sezon forma giydiği 25 maçın sadece 5'inde kalesini rakip forvetlere kapatan Alman eldiven, ağlarında toplamda 35 gol gördü. Siyah-beyazlıların, gelecek sezon Loris Karius ile devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. Fulham'da aradığını bulamayan ve 3. kaleci durumuna düşen Fabri'nin adı yeniden Beşiktaş'la anılırken başkan Fikret Orman, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, şu an için böyle bir hamlenin söz konusu olmadığını dile getirmişti.
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Alman kaleci Fransız kaldı!
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