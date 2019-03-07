Alman kaleci Fransız kaldı!

BUGÜN NELER OLDU

Beşıktaş'ta Fulham'a transfer olan Fabri'nin yerine transfer edilen Loris Karius'un performansı hayal kırıklığı oldu. Bu sezon forma giydiği 25 maçın sadece 5'inde kalesini rakip forvetlere kapatan Alman eldiven, ağlarında toplamda 35 gol gördü. Siyah-beyazlıların, gelecek sezon Loris Karius ile devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.başkan Fikret Orman, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, şu an için böyle bir hamlenin söz konusu olmadığını dile getirmişti.