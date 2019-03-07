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Duisburglu : "Ay-yıldızlı formayı giymeyi hayal ediyorum"

2. Lig ekiplerinden Kulübü'nde forma giyen , "Ay-yıldızlı formayı giymeyi hayal ediyorum" dedi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin, antrenman sonrası Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

Giriş Tarihi: 7.3.2019 10:47
Duisburglu Ahmet Engin: Ay-yıldızlı formayı giymeyi hayal ediyorum

Bu sezon MSV Duisburg formasıyla ligde 14'ü ilk 11 olmak üzere toplam 21 maçta forma giyip 1 gol, 6 da asiste imza atan Ahmet Engin, ligin alt sıralarından kurtulmak için çok çalıştıklarını söyledi.

"AY-YILDIZLI FORMAYI GİYMEYİ HAYAL EDİYORUM"

Almanya'nın Duisburg kentinde doğan yetenekli futbolcu, kariyer hedefleriyle ilgili, "En büyük hayallerim, şehrimin takımı (Duisburg-Moers) MSV Duisburg ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Ayrıca 1. Bundesliga'da da forma giymek istiyorum. Ay-yıldızlı formayı giymek de benim için gurur verici olur. Zaten milli takımın maçlarını her zaman takip ediyorum. Elbette en büyük hayallerimden biri de milli takım için oynamak."

Şu ana kadar milli takım yetkililerinden kendisine herhangi bir teklif gelmediğini belirten Ahmet Engin, "İnşallah ileride milli formaya kavuşacağım gelişmeler olur. Milli takımın idari mevzularına dair konuşacak durumda değilim. Türkiye'de neyin nasıl yürüdüğünü bilmiyorum. Ama Şenol Güneş hocama başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye'miz layık olduğu yerlere gelir" diye konuştu.

MSV Duisburg antrenmanını takip eden Ahmet Engin'in menajeri Fatih Feyizoğlu da, dört yıldır MSV Duisburg'un formasını giyen Ahmet Engin'in iyi bir sezon geçirdiğini ve ortaya koyduğu performansla da milli takım şansını hak ettiğini düşündüğünü söyledi.

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Duisburglu Ahmet Engin: "Ay-yıldızlı formayı giymeyi hayal ediyorum"
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