Erdoğan: Şenol Güneş’in gelmesine sevindim

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 24'te katıldığı programda Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne Şenol Güneş'in getirilmesine ilişkin görüşlerini de dile getirdi. Başkan Erdoğan, "Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına getirilmesine sevindim. Şenol Güneş, işin kökünden geliyor. Teknik direktörlük hayatı da başarılarla dolu. Şenol Güneş ile Dünya Kupası'nda üçüncülüğü kazandık. Böyle bir başarısı da var" değerlendirmesini yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şenol Güneş ligimizdeki bütün futbolcuları tepeden tırnağa en iyi bilenlerden. Lucescu ile gençleşme olayı söz konusu oldu. Onu da kenara atmayalım. Şenol Güneş'in genç kadrolarla bu işi götüreceğinden hiç şüphem yok. Bu ay Arnavutluk ve Moldova maçlarında Şenol Güneş takımın başında olacak. İyi başlangıç yapılırsa arkası gelecektir."