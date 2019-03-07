Karaman’ın mazereti var!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, dün düzenlediği basın toplantısında hakkındaki eleştirilere cevap verdi. Tecrübeli hocadan satırbaşları şöyle:Sezon başındaki çalkantıları, devre arasındaki sorunları üst üste koyduğumuz zaman şu anda iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim.Hedeflerimiz ve doğrularımız hiç şaşmadı.Biz gerçeklerimizi biliyoruz. Zamanında hesapsız harcanan paralardan dolayı böyle bir ortam oluştuğu için işimizin zorluğunu biliyoruz.Yönetimle sezon sonu biten sözleşmemle ilgili konuşmuyoruz.Hiç gitmeyecek gibi gelecek planlaması yapacağız, yarın gidecekmiş gibi de hazırlığımız var. Bir aceleye gerek yok.Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takmlara baktığımız zaman onlarda 2-3 sakatlık yaşansa da hiç göze batmıyor. Bizim açımızdan baktığımızda 2-3 oyuncum daha sakatlanırsa şansla idare edemeyecek noktaya gelebiliriz.(A takımdan altyapıya dönen 5 oyuncuyla ilgili) Benim futbolcum formayı kategorize edemez. Giydiği formanın hakkını vermeli. Ben emanet edileni sararım, sarmalarım, korurum. İhtiyaç duydukları anda onlara kan, can veririm.İkinci yarı öncesi transfer yasağı ve sakatlıklar nedeniyle çok hamle şansımız olmadı. Ligin en hamlesiz takımıyız ancak buna rağmen en yürekli takımız.(Oyuncu değişiklikleri ile ilgili eleştirilere yönelik) Siz görüyorsunuz, taraftar görüyor, ben görmüyorum! Abdulkadir Parmak devre arasında Samsun'a gitmek istiyordu. Böyle bir futbolcuyu oyundan aldığım için tepki gösteriyorlar. Aslında bana teşekkür etmeleri lazım. Gerek gördüğüm oyuncuyu değiştirecek olsaydım Kasımpaşa maçında 7, 8, 9 değişiklik yetmezdi.Şenol Hoca'ya başarılar diliyorum. Onun teklifi ile antrenörlük hayatına başladım. Bizde emeği fazladır. Milli Takım için mevcut kadromuzdaki oyuncularla ilgili fikir alışverişinde bulunduk.Trabzonspor'da iki aydır kadro dışı olan Olcay Şahan'a af çıktı. Yönetimle bir araya gelen Olcay, yıllık 1 milyon 700 bin Euro olan alacağından 650 bin Euro indirime gitmeyi kabul etti.Bu arada Olcay'ın yaptığı indirime karşılık sezon sonunda başka takıma gitmesi halinde bonservisinde indirim talep ettiği ve bu maddenin de yapılan anlaşmaya koyulduğu öğrenildi.