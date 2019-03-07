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'ın sözleşmesinde indirim ve kısaltma

Kulübü, yaklaşık 2 aydır kadro dışı kalan ve yapılan görüşmeler sonucu affedilen 'ın 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşmesinin süresini bir sezon kısaltarak 31.05.2019 olarak revize ettiğini KAP'a bildirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 16:59
Olcay Şahan'ın sözleşmesinde indirim ve kısaltma

Olcay Şahan'ın yeni sözleşmesiyle ilgili olarak Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

Şirketimiz ile Olcay Şahan arasında münakit 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin bitiş süresi, bir sezon kısaltılarak, 31.05.2019 olarak revize edilmiştir. Buna göre;
-Olcay Şahan'a ortadan kaldırılan 2019-2020 sezonundaki 2.000.000.-EUR garanti ücret ve maç başı alacaklarına karşılık, yaklaşık 1.25 milyon EUR indirim yapılarak 4.575.000.-TL ödenmesine,
-Olcay Şahan'ın eski dönemlerden kalan 250.000.-EUR da dahil olmak üzere 2018/19 futbol sezonunda doğmuş ve doğacak tüm alacaklarına karşılık, 90 bin EUR indirim yapılarak 10.882.000.-TL ödenmesine,
-Böylelikle toplamda 1.34 milyon EUR indirim sonrası Olcay Şahan'a toplamda 15.457.000.-TL nin 31.05.2019, 10.04.2020 ve 20.04.2021 tarihlerinde üç taksit halinde ödenmesine,
Karar verilmiş ve bu doğrultuda gerekli olan akitler yapılmıştır.

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Olcay Şahan'ın sözleşmesinde indirim ve kısaltma
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