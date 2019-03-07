Ozan Kabak: Bayern’e karşı giydiğim formayı Terim’e gönderdim

BUGÜN NELER OLDU

Devre arası transfer döneminde rekor bonservis ücreti karşılığı Galatasaray'dan Stuttgart'a giden Ozan Kabak, iki kez ağları sarstığı Hannover maçı sonrası Almanya'da ilk röportajını verdi. İşte Kicker'e konuşan Ozan'dan satır başları:Türkiye'den Avrupa'ya gitme konusunda hep bir önceliğim vardı.Fatih Terim benim için bir baba figürü gibi, beni hep destekledi. Maçlarımı takip ettiğini biliyorum, görüşüyoruz.Almanya'da ilk maçımı Bayern Münih'e karşı oynadım. Terim, o formamı istedi, kendisine gönderdim.Kendi stilimi yaratmaya çalışıyorum ama Van Dijk ve Varane, beni etkileyen, beğendiğim oyuncular.Bayern Münih harika bir takım. Avrupa'da hangi futbolcu Bayern'i istemez ki.