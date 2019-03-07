PSG'nin Avrupa'da yüzü gülmüyor

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), büyük umutlarla başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl da hayal kırıklığı yaşadı.

Son iki yıldır İspanyol takımları karşısında çeyrek finalin kapısından dönen PSG, yaptığı büyük yatırımlara ve yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen bu sezon, İngiliz temsilcisi Manchester United'a son 16 turunda elendi.

Old Trafford Stadı'nda aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajıyla rövanş mücadelesine çıkan PSG, rakibinin Paul Pogba, Alexis Sanchez'in aralarında yer aldığı çok sayıda eksiğine rağmen uzatma bölümünde yediği penaltı golüyle 3-1 yenilerek "Devler Ligi"ne üst üste üçüncü kez son 16 turunda veda etti.

İki sezon önce son 16 turunda 4-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Barcelona'ya 6-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşayan PSG, geçen sezon da Real Madrid'e 3-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilmişti.

ÇEYREK FİNALLİ YILLAR GERİDE KALDI

PSG, üst üste çeyrek final oynadığı kupada son yıllarda düşüş yaşadı.

Bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini alan Fransız ekibi, 2012-13, 2013-14, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında art arda çeyrek final oynama başarısını gösterdi.

PSG, çeyrek final etaplarında iki kez Barcelona, birer kez de Chelsea ve Manchester City'yi geçemedi.

TRANSFERE BÜYÜK HARCAMA AVRUPA'DA BAŞARI GETİRMEDİ

Barcelona'dan Brezilyalı futbolcu Neymar'ı ve Monaco'dan Fransız oyuncu Kylian Mbappe'yi kadrosuna katan PSG, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşamadı.

İspanyol ekibine Neymar için 222 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Fransız ekibi, böylece bir futbolcuya verilen en yüksek bonservis bedeli rekorunu kırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı hedefleyen PSG ayrıca, Monaco'nun genç yıldızı Mbappe'yi ise 180 milyon avro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Bu iki önemli futbolcudan önce de Paris ekibi halihazırda kadrosunda bulunan, Edinson Cavani (64,5 milyon avro), Angel Di Maria (63 milyon avro), Thiago Silva ile Javier Pastore (42'şer milyon avro), Julian Draxler (40 milyon avro) ve Marquinhos (31.4 milyon avro) gibi bonservis bedeli yüksek oyuncuları transfer etmişti.

Neymar'ın, sakatlığı nedeniyle Manchester United'a karşı forma giyememesi PSG'yi etkileyen önemli etkenlerden biri oldu.

KENDİ LİGİNDE RAKİPSİZ

Başkent temsilcisi, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluk yarışını büyük puan farkıyla önde götürüyor.

Ligue 1'in bitimine 11 hafta kala PSG, bir maç eksiğine karşın en yakın rakibi Lille'in 17 puan önünde bulunuyor.

PSG, Fransa'da son 6 sezonun 5'inde şampiyonluk ipini göğüsledi.

MANCHESTER UNITED'DAN BİR İLK

PSG'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini alan Manchester United, turnuvada bir ilke imza attı.

Manchester temsilcisi, sahasında iki veya daha farklı mağlubiyetin ardından deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olmayı başardı.

SOLSKJAER'İN DOKUNUŞU DEVAM EDİYOR

Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Manchester United, 22 Aralık 2018 tarihinden bu yana çıktığı 17 maçtan 14 galibiyetle ayrıldı.

Manchester temsilcisi, Solskjaer yönetimindeki tek mağlubiyetini PSG'ye karşı aldı.

Tüm kulvarlarda üst üste 21 deplasman maçında gol atmayı başaran Manchester United, 1956-57 yıllarındaki kulüp rekorunu egale etti.