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20 bin tişörtle anılacaklar

Giriş Tarihi: 8.3.2019
20 bin tişörtle anılacaklar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi Betül Kasapoğlu ile birlikte Antalya deplasmanı dönüşü Afyonkarahisar'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette A.Gücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve bazı futbolcular da hazır bulundu. Başkan Yiğiner, Eren (19) ve Mert'i (17) Bursaspor maçında anacaklarını ve bunun için üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu 20 bin siyah tişört bastırdıklarını açıkladı.
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