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Arjantin-Fas maçında özel ‘Messi’ kanunları

Giriş Tarihi: 8.3.2019
Arjantin-Fas maçında özel ‘Messi’ kanunları
Arjantin'in Fas ile 26 Mart'ta yapacağı hazırlık maçında Messi'nin kadroya alınıp alınmaması merak ediliyordu. Barcelonalı yıldız Arjantin kadrosuna davet edildi ancak iki ülke federasyonları, daha önce görülmemiş bir anlaşmaya imza attı. Afrika basınının haberine göre Lionel Messi'nin oynayacağı karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonu, Fas Futbol Federasyonu'na "Lionel Messi'ye dokunulmasın" kuralı koydu. Anlaşmaya göre, 'Messi' kanunları şöyle: 1-En az 60 dakika oynayacak. 2-Sert girmek yasak. 3-Fotoğraf çektirmek yasak. 4-Özel jet kiralanacak.
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Arjantin-Fas maçında özel ‘Messi’ kanunları
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