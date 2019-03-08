Binali Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

AK Partive Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ilçe ziyaretlerine dün Kadıköy'de devam etti. Fenerbahçe'nin doğduğu ilçede Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne de giden Yıldırım, burada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulüp çalışanlarıyla görüştü. Fenerbahçe hatıra defterine ziyaretine ilişkin duygularına paylaşan Yıldırım, "Renklerini kurulduğu semt olan Kadıköy'deki çayırlarda açan papatyalardan alan Fenerbahçe Spor Kulübümüzü ziyaret ettik. Ülkemizin önemli spor faaliyetlerini her alanda yönlendiren Fenerbahçe, marka değerleriyle de ülkemize büyük katkılar vermiştir" yazdı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp dergisindeki yazısında gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalara başladıklarını söylerken, FFP ile ilgili çok önemli bir çağrıda bulundu. Koç, "Mali sıkıntılarımızı aşmada önemli bir dönüm noktası sayılabilecek bir kampanyayı hayata geçireceğiz. Kampanyamız, Finansal Fair Play sorununu giderebilmemiz için de büyük bir önem teşkil etmektedir. UEFA anlayış gösterse de olası bir ceza tehlikesinden kurtulmak için bu kampanya önem taşıyor" dedi.