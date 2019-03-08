Bizim takımları eleyenler son 16 turunda döküldü

BUGÜN NELER OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen Zenit, son 16 turu ilk maçında sahasında Villarreal'e 3-1 yenildi. İspanyollar, İborra, Moreno ve Morlanes'in golleriyle galibiyete ulaşırken, rövanş için büyük avantaj yakaladı. Rus ekibinin tek sayısı Serdar Azmoun'dan geldi. Galatasaray'ı saf dışı bırakan Portekiz temsilcisi Benfica ise Hırvatistan'da Dinamo Zagreb'e 1-0 mağlup oldu. Diğer sonuçlar şöyle: Rennes-Arsenal: 3-1, Sevilla- Slavia Prag: 2-2, Frankfurt-Inter: 0-0. Rövanşlar 14 Mart'ta oynanacak.