Büyük rezalet!

Evkur Yeni Malatya-Başakşehir maçında Fırat Aydınus ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan arasında yaşandığı belirtilen kavga ile ilgili TFF soruşturma başlattı.
Maçtan sonra Aydınus ve Bozdoğan'ın soyunma odasında kavga ettiği ve Aydınus'un, yardımcısına "O bayrağı....." diye küfür ettiği belirtildi. Ses ve gürültü artınca maçın temsilcilerinden Cenk Altun'un durumu federasyona ilettiği kaydedildi.
Aydınus'un da bu defa kendisini şikâyet eden temsilci ile tartıştığı, Altun'un da bunun üzerine TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak olayı anlattığı bildirildi.
Güreli yaşananlarla ilgili rapor isterken, büyük skandal nedeniyle MHK soruşturma başlattı. Gözlemci konuyla ilgili hiçbir şey yazmazken, küfür için VAR kayıtlarına da bakılacak.
Yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'ın da, kendisine küfür eden Aydınus'u mahkemeye vereceği ifade edildi. Disiplin Kurulu'na sevk edilecek olan Aydınus ağır bir ceza alabilir. Ceza üç ayı geçerse, Aydınus'un hakemlik hayatı sona erecek.