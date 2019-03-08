Büyük rezalet!

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Evkur Yeni Malatya-Başakşehir maçındaMaçtan sonra Aydınus ve Bozdoğan'ın soyunma odasında kavga ettiği ve Aydınus'un, yardımcısına "O bayrağı....." diye küfür ettiği belirtildi. Ses ve gürültü artıncaAydınus'un da bu defa kendisini şikâyet eden temsilci ile tartıştığı, Altun'un da bunun üzerineGüreli yaşananlarla ilgili rapor isterken, büyük skandal nedeniyle MHK soruşturma başlattı.Yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'ın da, kendisine küfür eden Aydınus'u mahkemeye vereceği ifade edildi. Disiplin Kurulu'na sevk edilecek olan Aydınus ağır bir ceza alabilir.