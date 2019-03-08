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-Arjantin maçında kuralları

26 Mart'ta ile Arjantin arasında oynanacak hazırlık maçında Arjantin Fubol Federasyonu ile Fas Futbol Federasyonu arasında 'ye özel anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 8.3.2019
Fas-Arjantin maçında Lionel Messi kuralları

Arjantin'in Fas ile 26 Mart'ta yapacağı hazırlık maçında Messi'nin kadroya alınıp alınmaması merak ediliyordu.

Barcelonalı yıldız Arjantin kadrosuna davet edildi ancak iki ülke federasyonları, daha önce görülmemiş bir anlaşmaya imza attı. Afrika basınının haberine göre Lionel Messi'nin oynayacağı karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonu, Fas Futbol Federasyonu'na "Lionel Messi'ye dokunulmasın" kuralı koydu.

Anlaşmaya göre, 'Messi' kanunları şöyle:

1-En az 60 dakika oynayacak.
2-Sert girmek yasak.
3-Fotoğraf çektirmek yasak.
4-Özel jet kiralanacak.

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Fas-Arjantin maçında Lionel Messi kuralları
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