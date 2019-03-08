Hakem atamalarında ılkler yaşandı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 25. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu. Göreve gelir gelmez Abdulkadir Bitigen'e maç veren MHK ikinci haftasında da Bitigen'i unutmadı. Serkan Çınar 3 ay sonra görevlendirildi. Ali Palabıyık 2 yıl sonra Beşiktaş'ın iç saha maçına atanırken, Arda Kardeşler 2016'dan sonra ilk kez Galatasaray karşılaşmasına verildi.20.30 DG Sivas-EY Malatya: Abdulkadir Bitigen16.00 Trabzon-Akhisar: Y. Kemal Uğurlu19.00 MKE A.Gücü-Bursa: Serkan Çınar19.00 M.Başakşehir-F.Bahçe: Hüseyin Göçek13.30 A.Alanya-BB Erzurum: Mete Kalkavan16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Koray Gençerler16.00 Ç.Rize-İM Kayseri: Halis Özkahya19.00 Beşiktaş-A.Konya: Ali Palabıyık20.00 G.Saray-Antalya: Arda Kardeşler20.30beINSPORT1Süper Lig'de 25. haftanın perdesi bugün Sivas'ta açılacak. Son üç maçını (Erzurum, Bursa, Antalya) kaybeden Sivas, son 6 maçından 4 yenilgi, 2 beraberlikle ayrılan Malatyaspor'u konuk edecek. Ev sahibi ekipte Kone ve Muhammet, konuk ekipte ise Bifouma ve Mina sakat.