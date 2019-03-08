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Hakem atamalarında ılkler yaşandı

Giriş Tarihi: 8.3.2019
Hakem atamalarında ılkler yaşandı
Süper Lig'de 25. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu. Göreve gelir gelmez Abdulkadir Bitigen'e maç veren MHK ikinci haftasında da Bitigen'i unutmadı. Serkan Çınar 3 ay sonra görevlendirildi. Ali Palabıyık 2 yıl sonra Beşiktaş'ın iç saha maçına atanırken, Arda Kardeşler 2016'dan sonra ilk kez Galatasaray karşılaşmasına verildi.

BUGÜN
20.30 DG Sivas-EY Malatya: Abdulkadir Bitigen

YARIN
16.00 Trabzon-Akhisar: Y. Kemal Uğurlu
19.00 MKE A.Gücü-Bursa: Serkan Çınar
19.00 M.Başakşehir-F.Bahçe: Hüseyin Göçek

PAZAR
13.30 A.Alanya-BB Erzurum: Mete Kalkavan
16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Koray Gençerler
16.00 Ç.Rize-İM Kayseri: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-A.Konya: Ali Palabıyık

PAZARTESİ
20.00 G.Saray-Antalya: Arda Kardeşler

GÜNÜN MAÇI
SAAT: 20.30
YAYIN: beINSPORT1

DG SİVAS-EY MALATYA
Süper Lig'de 25. haftanın perdesi bugün Sivas'ta açılacak. Son üç maçını (Erzurum, Bursa, Antalya) kaybeden Sivas, son 6 maçından 4 yenilgi, 2 beraberlikle ayrılan Malatyaspor'u konuk edecek. Ev sahibi ekipte Kone ve Muhammet, konuk ekipte ise Bifouma ve Mina sakat.
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Hakem atamalarında ılkler yaşandı
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