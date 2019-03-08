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'dan yeni başlangıç

Trabzon’da affedilen yeni bir sözleşmeye imza attı. 31 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi 1 yıl kısaltıldı, alacağı ücrette ise 1 milyon 340 bin Euro indirim yapıldı

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019
Olcay Şahan'dan yeni başlangıç
KAP'a gönderilen bildirimde, Trabzonspor ile Olcay Şahan arasında 31 Mayıs 2020 tarihinde bitecek olan sözleşmenin, bir sezon kısaltılarak 31 Mayıs 2019 olarak düzenlendiği belirtildi. 2 milyon Euro garanti ücret ve maç başı alacaklarına karşılık, yaklaşık 1 milyon 250 bin Euro indirim yapıldığı, Olcay Şahan'a toplamda 15 milyon 457 bin liranın 31 Mayıs 2019, 10 Nisan 2020 ve 20 Nisan 2021 tarihlerinde üç taksit halinde ödenmesine karar verildiği de bildirimde yer aldı. 31 yaşındaki Olcay bir açıklama yaparak, "Şimdi yeni bir başlangıç zamanı. Trabzonspor'uma hizmet etmek istiyorum. Kendi adıma istemeden de olsa yaptığım yanlışlar ve kırdığım insanlardan, özür diliyorum" dedi.

PEREİRA BABA OLDU
Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Pereira'nın eşi Natacha Esmail'in ülkesinde bir erkek çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Pereira ve eşini kutluyor, Gabriel Esmail'e sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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Olcay Şahan'dan yeni başlangıç
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