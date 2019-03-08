Olcay Şahan'dan yeni başlangıç

KAP'a gönderilen bildirimde, Trabzonspor ile Olcay Şahan arasında 31 Mayıs 2020 tarihinde bitecek olan
sözleşmenin, bir sezon kısaltılarak 31 Mayıs 2019 olarak düzenlendiği
belirtildi. 2 milyon Euro garanti ücret ve maç başı alacaklarına karşılık, yaklaşık 1 milyon 250 bin Euro indirim yapıldığı,
Olcay Şahan'a toplamda 15 milyon 457 bin liranın 31 Mayıs 2019, 10 Nisan 2020 ve 20 Nisan 2021 tarihlerinde üç taksit halinde ödenmesine karar verildiği de bildirimde yer aldı. 31 yaşındaki Olcay bir açıklama yaparak, "Şimdi yeni bir başlangıç zamanı. Trabzonspor'uma hizmet etmek istiyorum. Kendi adıma istemeden de olsa yaptığım yanlışlar ve kırdığım insanlardan, özür diliyorum" dedi.
PEREİRA BABA OLDU
Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Pereira'nın eşi Natacha Esmail'in ülkesinde bir erkek çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Pereira ve eşini kutluyor, Gabriel Esmail'e sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.