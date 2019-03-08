Olcay Şahan'dan yeni başlangıç

BUGÜN NELER OLDU

KAP'a gönderilen bildirimde, Trabzonspor ile Olcay Şahan arasındasözleşmenin, bir sezon kısaltılarakbelirtildi.Olcay Şahan'a toplamda 15 milyon 457 bin liranın 31 Mayıs 2019, 10 Nisan 2020 ve 20 Nisan 2021 tarihlerinde üç taksit halinde ödenmesine karar verildiği de bildirimde yer aldı. 31 yaşındaki Olcay bir açıklama yaparak, "Şimdi yeni bir başlangıç zamanı. Trabzonspor'uma hizmet etmek istiyorum. Kendi adıma istemeden de olsa yaptığım yanlışlar ve kırdığım insanlardan, özür diliyorum" dedi.Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Pereira'nın eşi Natacha Esmail'in ülkesinde bir erkek çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Pereira ve eşini kutluyor, Gabriel Esmail'e sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.