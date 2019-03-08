Şenol Güneş, tehditler almasıyla ilgili şunları söyledi: "Hayatım boyunca futbolu sevdirmek istedim. Bununla da gurur duydum. Bugün Ersun Hoca aradı. Ali Koç'la da konuşacağım. Herkesle görüşeceğim.
Beni bu haftaki maça çıkmadan önce tehdit edenlere söylüyorum; ölümü de göze alırım, mayısı da görmeyebilirim ama ben namusumla geldim, namusumla giderim. Namussuzluk yapmam. Ben tehdit ediliyorsam oraya daha da sağlam çıkarım. Taraftar beni pazar günü dövecekmiş, öyle diyorlar. Beşiktaş taraftarı bugüne kadar her zaman kendisine yakışanı yaptı, bundan sonra da yapacaktır.
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SABIR ARTIK BANA AĞIR GELİYOR
"Beşiktaş taraftarını ben mi kandıracağım. Onlarla oynuyormuşum. Ben bugünlere böyle gelmedim. Kalbimin temizliğini sizlere anlatamadığım için üzgünüm. Kavganın kimseye yararı yok. İçime atıyorum, konuşamadıklarım o kadar fazla ki, sabır artık bana ağır geliyor. Bana topal ördek denmiş. Ayıptır ya!.. Fenerbahçe'yi ve Kayseri'yi yenseydik aklım yerinde mi olacaktı?
Fenerbahçe maçının ilk yarısında aklım yerindeydi, ikinci yarı aklımı mı kaybettim?"