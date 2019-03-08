BUGÜN NELER OLDU

Şenol Güneş, tehditler almasıyla ilgili şunları söyledi: "Hayatım boyunca futbolu sevdirmek istedim. Bununla da gurur duydum.Beni bu haftaki maça çıkmadan önce tehdit edenlere söylüyorum; ölümü de göze alırım, mayısı da görmeyebilirim ama ben namusumla geldim, namusumla giderim. Namussuzluk yapmam. Ben tehdit ediliyorsam oraya daha da sağlam çıkarım."Beşiktaş taraftarını ben mi kandıracağım. Onlarla oynuyormuşum. Ben bugünlere böyle gelmedim. Kalbimin temizliğini sizlere anlatamadığım için üzgünüm. Kavganın kimseye yararı yok. İçime atıyorum, konuşamadıklarım o kadar fazla ki, sabır artık bana ağır geliyor.Fenerbahçe maçının ilk yarısında aklım yerindeydi, ikinci yarı aklımı mı kaybettim?"