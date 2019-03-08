Solskjaer PSG’den 24 yıl sonra rövanşı aldı

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Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ın sahasında yenildiği Real Madrid'i deplasmanda devirip elemesinin ardından bir başka sürpriz Manchester United'tan geldi. İngiliz ekibi, 10 önemli futbolcusundan yoksun çıktığı maçta Paris Saint Germain'i deplasmanda 3-1 yenip çeyrek finale yükseldi. Bu zaferin teknik direktör Solskjaer için önemi ise daha başkaydı. 14 Eylül 1995'te, henüz 21 yaşında Molde forması giyerken Kupa Galipleri Kupası'nda PSG'ye rakip olan Norveçli teknik adam ilk maçta takımını öne geçiren golü atan isimdi. Ancak o maçı 3-2 kazanan Fransızlar, rövanşta da sahalarında 3-0 galip geldi ve turu geçti. Ve 24 yıl sonra Solskjaer bu sefer teknik adam olarak PSG'ye rakip oldu ve tıpkı geçmişte olduğu gibi ilk maçı kaybetti.Kırmızı Şeytanlar'ın PSG karşısındaki kadrosunda 23 yaş ve altı 6 oyuncu vardı. Luke Shaw (23), Mc Tominay (22), Rashford'un (21) yanısıra 19 yaşındaki Dalot, Tahith Chong ve 17 yaşındaki Green wood da bu tarihi maçta oynadı.Solskjaer, Manchester United'ın başında Premier Lig'de 12, İngiltere FA Cup'ta 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 resmi müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda İngiliz ekibi 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Solskjaer sadece Paris Saint-Germain'e yenildi.Paris'teki tarihi geceden sonra Cantona, Sir Alex Ferguson ve Solskjaer yumruk şov yaparak objektiflere poz verip, zaferin tadını çıkardılar.