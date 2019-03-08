Trezeguet etkisi!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray devre arasında Diagne'yi kadrosuna katarken Trezeguet için de girişimde bulundu. Sarıkırmızılılar,ancak Kasımpaşa cephesinden şok edici bir cevap geldi.Lacivert-beyazlılar, "30 milyon Euro isteriz'' diyerek Trezeguet için astronomik bir rakam talep etti.Mısırlı oyuncu için pazarlık bile yapamayan Galatasaray 10+3 milyon Euro'ya Diagne'yi almakla yetindi.F.Bahçeli Giuliano ve Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götüren D'Avila, geçtiğimiz aylarda Suudi bir kadınla evlenen Trezeguet için de yakın ilişkilerini kullanacak.Trezeguet bu sezon ligde 24 maça çıkarken, iki maçta 89 dakika, 22 karşılaşmanın ise tamamında sahada kaldı. Mısırlı oyuncu 7 gol, 6 asistle 13 gole katkı yaptı.Gomis sonrası yeni golcü için G.Saray yönetimi kadro mühendisliğini maalesef doğru yapamadı. Gomis'in gol kralı olmasında Rodrigues'in asistlerinin büyük payı vardı. Kasımpaşa'da Diagne'nin 20 gole ulaşmasında Trezeguet'nin yaptığı ortalar başroldeydi. Yönetim, Diagne transferini yumurta kapıya gelince yaptı. Oysa yönetim en baştan doğru bir strateji uygulamalı ve Diagne- Trezeguet ikilisini birlikte almalıydı. Gerçi yönetim, Diagne'yi alırken Trezeguet'yi de istemiş. Kasımpaşa, Mısırlı oyuncuya 30 milyon Euro fiyat biçmiş. Anderlech'te oynarken Avrupa'nın dikkatini bile çekmeyen Trezeguet için 30 milyon Euro isteyen Kasımpaşalı yöneticiler futbolcudan anlama konusunda herhalde kendilerini dev aynasında görüyorlar.