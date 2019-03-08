Trezeguet etkisi!

Galatasaray devre arasında Diagne'yi kadrosuna katarken Trezeguet için de girişimde bulundu. Sarıkırmızılılar, Luyindama gibi zorunlu satın alma opsiyonuyla Mısırlı yıldızı kiralamaya çalıştı
ancak Kasımpaşa cephesinden şok edici bir cevap geldi. Kasımpaşa'da 1 yılda 32 gole imzasını koyan Diagne'nin performansında en büyük pay sahibi Trezeguet idi.
Lacivert-beyazlılar, "30 milyon Euro isteriz'' diyerek Trezeguet için astronomik bir rakam talep etti.
OYUNCU ARABİSTAN'A GİDECEK
Mısırlı oyuncu için pazarlık bile yapamayan Galatasaray 10+3 milyon Euro'ya Diagne'yi almakla yetindi. Ndiaye, Onyekuru ve Belhanda'nın menajerliğini yapan William D'Avila, sezon sonu için Trezeguet'nin transfer hakkını aldı.
F.Bahçeli Giuliano ve Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götüren D'Avila, geçtiğimiz aylarda Suudi bir kadınla evlenen Trezeguet için de yakın ilişkilerini kullanacak.
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Trezeguet bu sezon ligde 24 maça çıkarken, iki maçta 89 dakika, 22 karşılaşmanın ise tamamında sahada kaldı. Mısırlı oyuncu 7 gol, 6 asistle 13 gole katkı yaptı.
BİR GÖRÜŞ - LEVENT TÜZEMEN
Dev aynasından bakıyorlar!
Gomis sonrası yeni golcü için G.Saray yönetimi kadro mühendisliğini maalesef doğru yapamadı. Gomis'in gol kralı olmasında Rodrigues'in asistlerinin büyük payı vardı. Kasımpaşa'da Diagne'nin 20 gole ulaşmasında Trezeguet'nin yaptığı ortalar başroldeydi. Yönetim, Diagne transferini yumurta kapıya gelince yaptı. Oysa yönetim en baştan doğru bir strateji uygulamalı ve Diagne- Trezeguet ikilisini birlikte almalıydı. Gerçi yönetim, Diagne'yi alırken Trezeguet'yi de istemiş. Kasımpaşa, Mısırlı oyuncuya 30 milyon Euro fiyat biçmiş. Anderlech'te oynarken Avrupa'nın dikkatini bile çekmeyen Trezeguet için 30 milyon Euro isteyen Kasımpaşalı yöneticiler futbolcudan anlama konusunda herhalde kendilerini dev aynasında görüyorlar.