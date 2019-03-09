Barcelona 3 puanı 3 golle aldı

Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında Raul de Tomas'ın golüyle Rayo Vallecano 1-0 öne geçti. Ev sahibi Barcelona 39. dakikada Gerard Pique'nin golüyle beraberliği sağladı, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Lionel Messi'nin 51. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçen Barcelona, 82. dakikada Luis Suarez'in golüyle maçtan 3-1 galip ayrıldı.

La Liga'da lider Barcelona puanını 63'e çıkardı. En yakın takipçisi Atletico Madrid ise sahasında Leganes'i 1-0 yenerek 56 puana yükselip aradaki 7 puanlık farkın daha fazla açılmasını önledi.

Öte yandan, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Messi, La Liga'da 26. golünü atarak gol krallığı yarışında ilk sıradaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 13 Mart'ta sahasında Fransa'nın Olympique Lyon takımına karşı oynayacak Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde, Rayo karşısında Dembele ve Sergi Roberto'yu dinlendirirken Rakitic'i son 10 dakika oyuna aldı.