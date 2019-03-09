Dorukhan’ın yerine Medel

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın yarın Atiker Konyaspor'la evinde oynayacağı maçta kart cezalısı Dorukhan Tököz forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş, Dorukhan'ın yokluğunda çift ön liberoya dönecek. Savunmanın önünde Medel ile birlikte Atiba'ya şans vermeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, diri bir orta saha ile rakibin fizik gücünü kırmanın hesaplarını yapıyor.Beşiktaş'ta Kagawa'dan güzel haber geldi. Kayserispor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Kagawa, dün takımla birlikte antrenmana çıktı ve çift kale maçta performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Japon yıldızın Konya maçında yedek soyunması bekleniyor.