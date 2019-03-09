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Futbolda play-off tarihleri açıklandı

Giriş Tarihi: 9.3.2019
Futbolda play-off tarihleri açıklandı
TFF Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda 2018 - 2019 Sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig play-off müsabakalarının tarihlerini belirledi. Maçların programı şöyle:

SPOR TOTO 1. LİG
Yarı Final 1. Maçlar: 22 Mayıs, Yarı Final 2. Maçlar: 26 Mayıs, Final: 30 Mayıs Perşembe.

TFF 2. LİG
Çeyrek Final 1. Maçlar: 9 Mayıs, Çeyrek Final 2. Maçlar: 13 Mayıs, Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs, Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs, Final: 28 Mayıs.

TFF 3. LİG
Yarı Final 1. Maçlar: 10 Mayıs, Yarı Final 2. Maçlar: 15 Mayıs, Finaller: 22 Mayıs - 23 Mayıs - 24 Mayıs.
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Futbolda play-off tarihleri açıklandı
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