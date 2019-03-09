Futbolda play-off tarihleri açıklandı

TFF Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda 2018 - 2019 Sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig play-off müsabakalarının tarihlerini belirledi. Maçların programı şöyle:
SPOR TOTO 1. LİG
Yarı Final 1. Maçlar:
22 Mayıs, Yarı Final 2. Maçlar:
26 Mayıs, Final:
30 Mayıs Perşembe.
TFF 2. LİG
Çeyrek Final 1. Maçlar:
9 Mayıs, Çeyrek Final 2. Maçlar:
13 Mayıs, Yarı Final 1. Maçlar:
17 Mayıs, Yarı Final 2. Maçlar:
21 Mayıs, Final:
28 Mayıs.
TFF 3. LİG
Yarı Final 1. Maçlar:
10 Mayıs, Yarı Final 2. Maçlar:
15 Mayıs, Finaller:
22 Mayıs - 23 Mayıs - 24 Mayıs.