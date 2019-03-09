Guti Real Madrid’e!

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Siyah-beyazlı takımda teknik direktörlük için adı geçen isimlerden yardımcı antre nör Guti Hernandez'e büyük fırsat kapıda… Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a elenmesi ve La Liga'da yarışın uzağında kalmasının ardından Santiago Solari ile yollarını ayırmaya hazırlanan Real Madrid, teknik direktör adayları arasına Guti'yi de aldıGuti Hernandez, uzun yıllar formasını giydiği Real Madrid'de altyapıda da çalışarak, ilk antrenörlük deneyimini yaşamıştı.