"Kaos futbolu Fenerbahçe’yi güldürür"

Haftanın en önemli karşılaşmasında bugün Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir, kazanırsa Galatasaray ile arasındaki puan farkı açılacak. Karşılaşmanın sonucu ne olur?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Başakşehir-F.Bahçe maçı ligin bitimine 10 hafta kala son derece kritik bir karşılaşma. Eğer Başakşehir kazanırsa büyük bir avantaj elde edecek. Ama F.Bahçe de ligdeki durumu itibariyle bu maçta hırslı ve motive bir mücadele sergileyecektir. F.Bahçe bu sene iki Beşiktaş derbisi, bir G.Saray derbisi ve de Kadıköy'deki Başakşehir maçlarını kaybetmedi. Ersun Yanal'ın takım tertibi ve taktik planı önemli. Başakşehir'in oturmuş pas trafiğini arızaya uğratabilecek mi? Başakşehir ise kendi futbolunu oynayacak. Onlar hakkındaki en büyük eleştirim, tempolarının düşük olması. Arda, Robinho ve kısa süreler görev aldığında Demba Ba ve Elia fizik açıdan düşükler. Bu yüzden görevler paylaşılamıyor.

GÜRCAN BİLGİÇ: Sezonun gerçeği; Başakşehir'i yenmek kolay değil. 24 maçta 11 gol yemiş bir takımı yorumluyorsanız, cebinize bu gerçeği de koyacaksınız. F.Bahçe bir çıkış yakaladı, oyununu oluşturdu, sadece performansları bekliyor. Oyuncuların form durumu yükseldikçe, sonucu da daha kolay alacak. Ama o maç, bu maç mı? Rakibin oyun aklı, kadro kalitesi ve planlı oynama istikrarı, F.Bahçe'nin yumuşak karnı; "sarsak defans" özelliği ile karşılaştığında skor çıkarır. İlk maçta kaleci Mert'in kurtarışları maça damga vurdu ama Başakşehir'in de sayılmayan buz gibi bir golü vardı. Abdullah Avcı'nın en büyük sorunu rakip analizi olacak. Kaos futbolunda, oyun setleri olmadığı için, "spontane" fikirler ile baş etmek zorunda. F.Bahçe'nin de avantajı bu. Sonuç; maç gollü berabere biter…

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe, Zenit ve Beşiktaş deplasmanlarının ikinci yarılarında oynadığı futbolu sahaya yansıtırsa Başakşehir'in işi kolay olmaz. Valbuena, ilk 11'de yer alırsa F.Bahçe'nin zengin bir hücum organizasyonu olur. Başakşehir, tam bir sistem takımı. Disiplinden asla taviz vermiyorlar. Ayrıca bizler Başakşehir'in skor olarak geriye düştüğü bir maçı bu sezon hatırlamıyoruz. Eğer F.Bahçe golü bulan taraf olursa, o zaman Başakşehir'in maçı döndürmek adına diğer yüzünü de göreceğiz. Yanal'ın öğrencileri fizik olarak oynadığı rakiplerin hepsini yıpratıyorlar. Sadece final vuruşlarında beceriksiz kalıyorlar. G.Saray maçından sonra Beşiktaş karşısında geriden gelip skora ortak olmak ve bu özgüveni Rizespor'a karşı sergilemek F.Bahçe'nin Başakşehir önündeki en büyük silahı olacaktır. Avcı ve öğrencilerinin görünen zafiyeti, temaslı oyundan hoşlanmıyorlar, fiziksel çarpışmaya girdiklerinde çabuk sinirleniyorlar. Bu sinirliliğin temelinde bazı oyuncuların yaşlı olmalarıdır. F.Bahçe kazanır ya da berabere kalırsa sadece G.Saray'a destek olmaz kendi de nefes alır.

BİREYSEL SIKINTI!

İSKENDER GÜNEN: Şampiyonluğun en büyük adayı olan Başakşehir'in F.Bahçe maçından 3 puan çıkardığı takdirde avantaj yakalayacağı bir gerçek. Her ne kadar bu maçta Başakşehir, F.Bahçe'ye göre daha önde görünen takım olsa da sezon başından beri istenilen istikrarlı yapıya kavuşamayan F.Bahçe, büyük karşılaşmalarda farklı bir takım olarak karşımıza çıkmakta. Geçen hafta Rize'yi yenmesine rağmen alt sıralardaki takımların puanlarını göz önüne getirdiğimizde F.Bahçe'nin de mutlak bu maçtan puan çıkartmak zorunluluğu olduğu da gerçek. Bu maçta golü önce bulan taraf avantajı eline alır. Başakşehir, geçen yıla göre savunmada daha organize yalnız hücumda ise üretkenlikleri kısıtlı. En büyük silahları sağ kenarda Visca ile yaptıkları hücum girişimleri. F.Bahçe ise kolay gol yeme hastalığı olan bir takım. Eğer savunmada bireysel hatalar bu maçta da tekrarlanırsa şansları çok azalacaktır. Maçın kaderini belirleyecek alan orta sahalar olacak.

BÜLENT TİMURLENK: F.Bahçe geçen sezon Kocaman yönetiminde Başakşehir deplasmanında kazanırken bir oyun planı olan ve taktik disipline sahip takımdı. Yanal'ın elindeki kadro mücadele ediyor ama alan paylaşımında yaşadıkları problemler ve son vuruş problemi F.Bahçelilere kolay maç izlettirmiyor. Başakşehir'in 3 santrforunu kenarda tutup, Robinho ile başladığı ligin ikinci yarısında Visca eğer gününde değilse B planı için Avcı, 70'den sonrasını bekliyor. Başakşehir topla oynamayı seven takım. F.Bahçe'nin Erzurum gibi orta sahada İrfan Can-Emre-Mossoro üçgenine yapacağı pres ve hızlı hücumlar gol pozisyonu getirir. Epureanu ve Serdar Aziz'in rakip ceza sahasında vuracakları kafa vuruşları da dengeyi değiştirebilir. Başakşehir favori ama F.Bahçe de arması ve formasıyla puan tablosundaki yerine bakılmayacak bir takım. Bunu derbilerde gösterdiler. "Derbi" gibi oynarlarsa Başakşehir'in kimyasını değiştirebilirler.

GALATASARAY-ANTALYASPOR

AKBABA ANTALYA ÇİLİNGİR OLUR

Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Antalyaspor maçı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

TÜZEMEN: Geçen sezonki şampiyonluğa bakınca son 10 haftada G.Saray 8 galibiyet, 1 yenilgi, 1 beraberlik almıştı . Bu şartlarda F.Bahçe deplasmanı hariç, G.Saray'ın umutlarını sıcak tutmak adına 9 maçı kazanması gerekiyor. 8 puanlık farkın temelinde evde rakiplere verilen puanların etkisi var. Zaten G.Saray, önde götürdüğü Rize ve F.Bahçe maçlarını kazansaydı, Bursa maçında haksız penaltıyla berabere kalmasaydı zirvede Başakşehir ile berabere olurdu. G.Saray'ın bu 10 maç içinde art arda kazanma istikrarını sahaya yansıtacak ideal bir kadroya ihtiyacı var. Antalya maçının çok zor olacağını düşünmüyorum. Çünkü rakibin iki beki de yok. G.Saray'ın Doukara'ya önlem alması doğru olur.

BİLGİÇ: G.Saray kendi sahasında istekli oynuyor ve baskısını da kuruyor. Henüz santrforlarını devreye sokamadı. Bülent Korkmaz'ın elinde iki örnek maç var. Belhanda ve Feghouli'nin önünü kapatan iki takım, çok zorladı Fatih hocayı. Bunu kesinlikle deneyecektir. Ama maçın havasını bu gecenin sonucu belirler. Eğer Başakşehir kazanırsa 11 puana çıkan farkın baskısıyla da mücadele etmek zorundalar. F.Bahçe'nin performansı, G.Saray'ın 'yola devam' kararının damgası olacak.

TİMURLENK: Antalya'nın savunma performansı son haftalarda dibe vurdu. Galatasaray, santrforlarını pozisyon hazırlayan bir oyun tutturmadığı sürece her dakikası zorlu geçer. Onyekuru yerine forma giymesi beklenen Emre Akbaba maçın G.Saray adına çilingiri olmaya aday.

GÜNEN: G.Saray taraftarıyla bütünleşerek birçok maçı lehine çevirdi. Geçen hafta kaybettikleri puandan sonra kazanmaları gereken bir maç ve 3 puan alan taraf olma şansları çok fazla.

ÜRÜNDÜL: G.Saray evindeki maçlarda genelde rahat oynuyor. Bir tek Akhisar maçı zorlu geçti. Zaten Akhisar da G.Saray'a ters geliyor. Ama Başakşehir puan kaybederse Antalya maçında sürpriz olmaz.

BEŞİKTAŞ-A.KONYASPOR

GÜNEŞ YUNANİSTAN'A MI GİDİYOR?

Şenol Güneş'in açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz? Güneş, 'Görevime devam edeceğim' dese de Beşiktaş ile arasındaki ilişki sürer mi? Bu açıklamalar siyah-beyazlıların A.Konya ile oynayacağı maça nasıl yansır? Taraftarın Güneş'i protesto edeceği söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz.

MURAT ÖZBOSTAN: Şenol hocanın konuşmalarının hedefinde yönetim var. İsim vermese de çok açık ifade ettiği şey, kendisini istemeyen yöneticilerin olması. Bu doğru mu? Evet doğru. O basın toplantısı sonrası haziran ayına kadar Şenol Güneş-Beşiktaş beraberliği sürmez. Hoca tehdit edildiğini bile açıkladı. Konyaspor maçında protesto edilmek de ne? Neyin protestosu bu! Şenol Güneş, Yunanistan Milli Takımı'nın başına mı gidiyor. Ayıptır ayıp! Türk Milli Takımı'na giden bir teknik adama bunlar yapılır mı? Bu neyin karalaması! Beşiktaş, Milli Takım'a gidiyor diye gurur duyması gerekirsen sosyal medyadan linç kampanyası oluyor. Hataları sahada var. Bunları sonuna kadar eleştirin. 2 şamp-i yonluk, Avrupa'da başarılı sonuçlar, 1 milyar TL'yi bulan gelir. Bunların hepsinde Şenol Güneş'in de payı oldukça büyük. Konya maçında protesto olacağını sanmıyorum. Olursa da bu yönetime yazar artık! Yönetim istemiyorsa da açık açık söylesin. Mesela desin ki, "Hocam sen Milli Takım'a yoğunlaş. Biz de takımı Haziran'a kadar Guti'ye teslim edeceğiz. Bakalım bu işi becerebilecek mi?"

FATİH DOĞAN: Beşiktaş ile Şenol Güneş ilişkisi boşanma kararı almış ama yaşanmışlıklar ve çocuklar için sağlıklı bir ayrılık bekleyen bir aile ilişkisine benziyor. Beşiktaş tribünleri de bu ailenin bir parçası. Güneş ile mutluluklar, coşkular yaşandı. Tabii son dönemde hüzün, kırgınlıklar ve öfke de yok değil. Güneş'in Milli Takım'a gitmesi herkesin saygıyla karşıladığı bir süreç. Ancak Beşiktaş taraftarının, camiasının ve spor kamuoyunun cevabını veremediği bir durum var: Şenol Güneş'in hem Milli Takım'ı hem Beşiktaş'ı birlikte çalıştıracak olması, Beşiktaş'ın zararına olur mu? Beşiktaş taraftarının kaygısı daha büyük. Bundan kaynaklı bir takım duygu boşalmaları, kırılmalar olabilir. Ancak Konya maçından başlayarak kalan süreçte Beşiktaş'ın sahada alacağı sonuçlar, Güneş'e gösterilecek davranışların ve yorumların belirleyicisi olacak. Beşiktaş taraftarı Güneş'e destek verir ama Güneş de buna maçları kazanarak cevap vermek zorunda. Yükü artık daha fazla.

SİNAN VARDAR: Şenol Güneş çok efendi bir insan… Düzenlediği basın toplantısında açıklamalarının satır aralarına bakınca, hocaya ciddi anlamda mobbing uygulandığını anlıyoruz. Bilhassa Fikret Orman'ın yönetimine giren yeni isimler ve troller tarafından bunun yapıldığını biliyoruz. Bu takıma 2 şampiyonluk yaşatmış, Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir dönem geçirmiş bir teknik direktöre, transferde görüşü bile sorulmadı. Ne alınan oyuncular da ne de takımdan gidenlerde… Güneş, geçen sene de Burak'ı istedi. O zaman alınsaydı Beşiktaş şampiyon olurdu. Bu troller hâlâ Güneş'in gitmesi için çalışıyor. Fikret Orman'ın yakın arkadaşları olmak üzere, Güneş'in gitmesi için çalıştılar. Yazık! Bir çuval inciri berbat ettiler.