Sivasspor ayağa kalktı

BUGÜN NELER OLDU

Demir Grup Sivasspor, 25. haftanın açılış maçında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. İki takım oyunun ilk bölümünde pozisyona girmekte zorlandı. Gol perdesi, 35. dakikada açıldı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına geçen Özer, ceza sahasına ortaladı.45. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı ikiye çıkardı.Son üç lig karşılaşmasında mağlup olanSivasspor'un ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kiraladığı Fatih Aksoy, kırmızı-beyazlı forma altında ilk golünü attı. Genç savunmacı, maç sonu, "Süper Lig'de ilk kez 11'de başladım. Bana güvendiği için hocama teşekkür ediyorum. Hem gol yemedik hem de gol attım. Tarifsiz bir duygu" dedi.