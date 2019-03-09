Sivasspor ayağa kalktı

Demir Grup Sivasspor, 25. haftanın açılış maçında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. İki takım oyunun ilk bölümünde pozisyona girmekte zorlandı. Gol perdesi, 35. dakikada açıldı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına geçen Özer, ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Fatih Aksoy, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0.
45. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı ikiye çıkardı. Özer'in sağ kanattan ortaladığı topla ön direkte buluşan Douglas, kaleci Farnolle'nin üzerinden ağları gördü: 2-0.
Son üç lig karşılaşmasında mağlup olan Sivasspor, ilk yarıda attığı gollerle galibiyet özlemine son verdi. Malatyaspor'un kazanamama serisi ise 7 maça çıktı.
'TARİFSİZ BİR DUYGU'
Sivasspor'un ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kiraladığı Fatih Aksoy, kırmızı-beyazlı forma altında ilk golünü attı. Genç savunmacı, maç sonu, "Süper Lig'de ilk kez 11'de başladım. Bana güvendiği için hocama teşekkür ediyorum. Hem gol yemedik hem de gol attım. Tarifsiz bir duygu" dedi.