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Son dakika: , maçının kadrosundan çıkarıldı

'nin başarılı futbolcusu , Medipol maçının kadrosundan çıkarıldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019 13:07 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 13:17
Son dakika: Mehmet Topal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Medipol Başakşehir, bu akşam saat 19:00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Topal, yapılan son kontrollerinin ardından zorlu deplasman kadrosundan çıkarıldı.

Ligin 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan bu yana arka adalesinde çekme bulunan tecrübeli futbolcu, Başakşehir maçında zorunlu olarak takımını yalnız bırakacak.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın son haftalarda vazgeçemediği ve en çok güvendiği isimler arasında yer alan Topal, zorlu Başakşehir deplasmanında sakatlığı sebebiyle takımdaki yerini alamayacak.

Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler...

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Son dakika: Mehmet Topal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı
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