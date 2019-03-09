Tembel Belhanda!

TRT Spor'a konuşan Galatasaray'ın eski yıldızı Cevad Prekazi, Belhanda'nın oyun tarzını beğenmediğini söyledi. Monaco'ya attığı nefis golle unutulmazlar arasına giren Prekazi, ikinci yarıdaki yakaladığı çıkış ile dikkat çeken Faslı 8 numara için "Sahada resmen yürüyor. Öyle futbolcu mu olur? Onun gibisini görmedim"
ifadelerini kullandı. Galatasaray'da en sevdiği iki ismin gönderilen Gomis ve Rodrigues olduğunu belirten Prekazi, "Maicon da iyi bir stoperdi. Ayrıca Eren Derdiyok da kaliteli bir forvet"
dedi. Prekazi, sarı-kırmızılı takımda yerli oyunculara az şans verilmesini ise eleştirdi.
EMRE TAŞDEMİR'LE DEVAM
Ara transferde sessiz sedasız Galatasaray'a gelen Emre Taşdemir, Nagatomo'nun yokluğunda bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Fatih Terim, Antalya maçında sol bekte yine Emre'yi oynatacak ve Ömer Bayram yedek soyunacak. Arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen Nagatomo ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışıyor.