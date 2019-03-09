Tembel Belhanda!

BUGÜN NELER OLDU

TRT Spor'a konuşan Galatasaray'ın eski yıldızı Cevad Prekazi, Belhanda'nın oyun tarzını beğenmediğini söyledi. Monaco'ya attığı nefis golle unutulmazlar arasına giren Prekazi, ikinci yarıdaki yakaladığı çıkış ile dikkat çeken Faslı 8 numara içinifadelerini kullandı. Galatasaray'da en sevdiği iki ismin gönderilen Gomis ve Rodrigues olduğunu belirten Prekazi,dedi. Prekazi, sarı-kırmızılı takımda yerli oyunculara az şans verilmesini ise eleştirdi.Ara transferde sessiz sedasız Galatasaray'a gelen Emre Taşdemir, Nagatomo'nun yokluğunda bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Fatih Terim, Antalya maçında sol bekte yine Emre'yi oynatacak ve Ömer Bayram yedek soyunacak. Arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen Nagatomo ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışıyor.