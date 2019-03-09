Ersun Yanal: Yüzde yüzümüzü vermezsek cezayı keserler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, lider Başakşehir ile bu akşam deplasmanda oynayacakları kritik karşılaşma öncesi takıma uyarılarda bulundu. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda rakibin topu ayağında tutmayı çok seven bir takım olduğuna vurgu yapan
tecrübeli çalıştırıcı, "Başakşehir'i yenmek istiyorsak topu onlara vermeyeceğiz. Topa ve oyuna yön veren taraf biz olacağız. Bunu yaparak onların en büyük silahını elinden almış olacağız.
Bunun için de bireysel hata yapmamamız gerek. Hata limitini geçmiş haftalarda doldurduk" dedi.
"SERT VE AGRESİF BAŞLAMALIYIZ"
Beşiktaş maçının ilk yarısındaki gibi bir başlangıcın kendileri için hiç iyi olmayacağının da altını çizen Yanal, "Ne yapmamamız gerektiğini Beşiktaş maçında gördük. Daha sert ve daha agresif başlamalıyız. Başakşehir'in çok zor gol yiyen bir takım olduğunu unutmayın.
O yüzden bu maçın anahtarı sabır. Onların hata yapmasını bekleyeceğiz. Yüzde yüzümüzü vermezsek rakip bize cezayı kolay bir şekilde kesecek kaliteye sahip" ifadelerini kullandı.
DEPLASMANDA 6 AYDIR YOK
Fenerbahçe bu sezon 12 dış saha maçında sadece bir kez kazandı. 5 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de Konya'da yaşayan sarı-lacivertliler sonraki 9 dış saha maçında da galip gelemedi. (4 M/5 B) Bu arada Başakşehir, evinde F.Bahçe'ye üstün. 10 karşılaşmanın 7'sini kazandı, 2 maçı kaybetti, 1 mücadele berabere bitti.
Ersun Yanal, Abdullah Avcı ile yaptığı maçlarda rakibine karşı üstün durumda. İki hoca 8 kez karşılaşırken 4'ünü Yanal, 1'ini Avcı kazandı. 3 maç berabere bitti.