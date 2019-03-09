Ersun Yanal: Yüzde yüzümüzü vermezsek cezayı keserler

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, lider Başakşehir ile bu akşam deplasmanda oynayacakları kritik karşılaşma öncesi takıma uyarılarda bulundu. Oyuncularıyla yaptığı toplantıdatecrübeli çalıştırıcı,Bunun için de bireysel hata yapmamamız gerek. Hata limitini geçmiş haftalarda doldurduk" dedi.Beşiktaş maçının ilk yarısındaki gibi bir başlangıcın kendileri için hiç iyi olmayacağının da altını çizen Yanal,O yüzden bu maçın anahtarı sabır. Onların hata yapmasını bekleyeceğiz. Yüzde yüzümüzü vermezsek rakip bize cezayı kolay bir şekilde kesecek kaliteye sahip" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe bu sezon 12 dış saha maçında sadece bir kez kazandı. 5 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de Konya'da yaşayan sarı-lacivertliler sonraki 9 dış saha maçında da galip gelemedi. (4 M/5 B) Bu arada Başakşehir, evinde F.Bahçe'ye üstün. 10 karşılaşmanın 7'sini kazandı, 2 maçı kaybetti, 1 mücadele berabere bitti.Ersun Yanal, Abdullah Avcı ile yaptığı maçlarda rakibine karşı üstün durumda. İki hoca 8 kez karşılaşırken 4'ünü Yanal, 1'ini Avcı kazandı. 3 maç berabere bitti.