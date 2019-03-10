Alanyaspor - Erzurumspor (Canlı)

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan Alanyaspor - Erzurumspor maçını Mete Kalkavan yönetiyor.
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Takımların kadroları şöyle:
ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Baiano, Georgios Tzavellas, Welinton, Fabrice N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Isaac Sackey, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Josef Sural, Papiss Cisse
Yedekler: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Hasan Ayaroğlu, Taha Yalçıner, Hakan Erçelik, Cenk Ahmet Alkılıç
ERZURUMSPOR: İbrahim Sehic, Serkan Kurtuluş, Pierre Kanstrup, Lokman Gör, Leo Schwechlen, İbrahim Akdağ, Jasmin Scuk, Emrah Başsan, Gabriel Obertan, Samuel Eduok, Ridge Munsy
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Egemen Korkmaz, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Siphiwe Tshabalal, Sefa Akgün, Moussa Kone, Gilles Sunu, Kristian Opseth