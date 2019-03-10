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(Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Aytemiz , Büyükşehir Belediye 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 10.3.2019 13:55 Güncelleme Tarihi: 10.3.2019 13:57
Alanyaspor - Erzurumspor (Canlı)

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan Alanyaspor - Erzurumspor maçını Mete Kalkavan yönetiyor.

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Takımların kadroları şöyle:

ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Baiano, Georgios Tzavellas, Welinton, Fabrice N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Isaac Sackey, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Josef Sural, Papiss Cisse
Yedekler: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Hasan Ayaroğlu, Taha Yalçıner, Hakan Erçelik, Cenk Ahmet Alkılıç

ERZURUMSPOR: İbrahim Sehic, Serkan Kurtuluş, Pierre Kanstrup, Lokman Gör, Leo Schwechlen, İbrahim Akdağ, Jasmin Scuk, Emrah Başsan, Gabriel Obertan, Samuel Eduok, Ridge Munsy
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Egemen Korkmaz, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Siphiwe Tshabalal, Sefa Akgün, Moussa Kone, Gilles Sunu, Kristian Opseth

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Alanyaspor - Erzurumspor (Canlı)
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