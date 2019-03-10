Avrupa hattı

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Barcelona'nınyıldızı Messi, Understat'ın son 5 yılı kapsayan araştırmasına göre, oynama süresi, gol ve asistlerde Avrupa'daki tüm futbolculara fark atarak zirveye kuruldu. 2014-2018 arasındaki araştırmada 13 bin dakikanın üzerinde forma giyen Messi, maç başına 1 gole yakın bir performans ve iki maçta bir de asistle rakip tanımadı. Ronaldo, Neymar ve Suarez gibi isimleri geride bıraktı.Fransa'nınev sahipliğinde gerçekleştirilecek FIFA Kadınlar Dünya Kupası için İsveç Milli Takımı'nın ürettiği formalara yasak geldi. Milli takım için üretilen formalarda, rol model olan 48 kadının resmine yer verildi. Bu resimler, formaların sırt bölümündeki rakamların içerisine yerleştirildi. Ancak FIFA, İsveç Kadın Milli Takımı'nın bu formalarla turnuvaya çıkmasına müsaade etmedi. Konuyla ilgili düzenlemede, formalarda resim kullanılamayacağına yönelik tedbire dikkat çekildiği belirtildi.