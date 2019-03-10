Beşiktaş, Atiker Konyaspor virajında

F.Bahçe ve Kayseri'ye kaybedilen 4 puanla şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş, bugün evinde Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. Şenol Güneş'in sezon sonunda Milli Takım'ın başına geçeceğinin açıklanması ile gündemi saha dışına taşan Kartal, Konya'yı yenip hem ilk iki şansını sürdürmeyi hem de takipçileri ile aradaki farkın kapanmasını önlemeyi hedefliyor.

'BİRLİKTE SAVAŞACAĞIZ'

Güneş, karşılaşma öncesi futbolcularıyla yaptığı görüşmede, sezon sonu ayrılacak olmasının takımda hiçbir değişiklik yaratmayacağını belirterek, "Lig bitene kadar mücadelemizi en iyi şekilde vereceğiz. Kalan tüm maçlarımızı kazanacak güce sahibiz. Siz de buna inanarak çalışın ve sahaya çıkın. Birlikte savaşacağız ve sonuca varacağız" ifadelerini kullandı.

LENS 11'E DÖNÜYOR

Kayseri maçında formayı Quaresma'ya kaptıran Jeremain Lens, Konya karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak. Şenol Güneş, Güven Yalçın'ı kulübeye çekip, yerine Hollandalı yıldıza görev vermeyi planlıyor.

SEÇENEK SUNULDU BEN DE GİTTİM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında Negredo'nun yönetimin kararıyla satıldığını açıklamıştı. İspanyol yıldızdan da Güneş'in bu sözlerini teyit eden bir demeç geldi. Marca'ya konuşan Negredo, "Beşikaş'ta mutluydum. Ancak kulübün ekonomik sıkıntıları vardı. Bana bu seçeneği sundular, ben de kabul etmek zorunda kaldım" dedi.

SON 10 MAÇTA KONYA ÜSTÜN

Beşiktaş, Konyaspor'la 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta, Kartal 3'er galibiyet ve beraberlik alırken 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.