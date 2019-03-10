Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu

Geride kalan haftaları puan kaybı yaşamadan tamamlamak isteyen Beşiktaş, Atiker Konyaspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. İşte kritik karşılaşma öncesi ilk 11'ler:

KADROLAR

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Lens, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur, Filipovic, Opanasenko, Jevtovic, Volkan, Traore, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Mücahit

Ligin 23. haftasında evinde Fenerbahçe ile 3-3, bir sonraki karşılaşmada deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2-2 berabere kalan ve 4 puan yitirerek zirve yarışından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, bugünkü karşılaşmada çıkış arayacak.



Süper Lig'de 24 karşılaşmada rakiplerine 11 kez üstünlük kurabilen ve 8 maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, 5 defa yenildi. 41 puana sahip siyah-beyazlı ekip, 3. sırada yer alıyor. Atiker Konyaspor ise topladığı 35 puanla haftaya 5. sırada girdi.