Bir Abdullah Avcı klasiği

F.Bahçe karşısında sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı büyüklere karşı puan alma alışkanlığını sürdürdü. Turunculacivertlilerle son 3 sezonda Fenerbahçe (3G, 3B, 2M), Galatasaray (4G, 1B, 1M), Beşiktaş (3G, 2B) ve Trabzonspor'a (4G, 2B) karşı 25 maça çıkan başarılı teknik adam, sadece 3 kez kaybederken, 14 galibiyet, 8 beraberlik aldı. Öte yandan Avcı, bu sezon ligde 2.28 puan ortalamasına ulaşarak kariyerinin en üst seviyesine çıktı.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK BİZDE

Medıpol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İlk 17 dakikada Fenerbahçe daha çok topa sahip oldu. Sonrasında devre sonuna kadar harika oynadık. Ama ikinci yarıda Fenerbahçe daha çok ikili mücadele kazandı ve hava toplarını aldılar. Bireysel bir hata ile golü yedik. Sona doğru giderken çok değerli bir takımdan böyle galibiyet almak kolay değil. Puan farkını korumak bize özgüven ve psikolojik üstünlük sağlıyor. Haftaya Kayseri deplasmanı var ve milli araya cebimiz dolu girmek istiyoruz" dedi.

ROBİNHO BÜYÜK SEVİYOR

Fenerbahçe karşısında Medipol Başakşehir'i öne geçiren isim olan Robinho, devre arası geldiği turuncu- lacivertli forma altında 2 gol attı ve 2 gol pası verdi. Brezilyalı futbolcu sezon başından bu tarafa ise en fazla büyüklere çektirdi. Galatasaray kalesine 2 gol, Fenerbahçe kalesine ise 1 gol bırakan deneyimli isim, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında da 1'er gol pası verdi.