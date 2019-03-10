Dostluk kazandı

BUGÜN NELER OLDU

A.Gücü sahasında Bursaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın henüz 7. dakikasında sol çaprazdan ceza alanına giren Orgill'in vuruşunda, top kaleci Okan'da kaldı. 37'de Boyd'un sağ taraftan ortasında iyi yükselen Kulusic'in kafa vuruşu, az farkla yandan auta gitti. 40. dakikada gole yaklaşan taraf bu kez Bursa oldu. Sağ tarafta kazanılan serbest vuruşta Aytaç'ın vuruşunda top direkten döndü. 60'da Başkent ekibi serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Boyd'un şutu az farkla dışarı gitti. 72'de Sakho'nun kafa vuruşunu çizgi üzerinde savunma çıkardı ve ciddi bir atağı önledi. Karşılaşmada başka atak olmayınca puanlar paylaşıldı.Ankaragücü, vefat eden iki genç taraftarı için üzerinde 'Mert - Eren Unutmayacağız' yazılı 20 bin siyah tişörtler dağıttı. Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe, Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu birçok takımın taraftarı, karşılaşmayı izledi. Maçın tüm hasılatı trafik kazasında hayatını kaybeden iki taraftarın ailelerine bağışlandı. Ankaragücü'nün, geçen hafa Antalya deplasmanı dönüşü meydana gelen kazada Turgut Mert Çakır ve Eren Açıkgöz yaşamlarını yitirmişti.