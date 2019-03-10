Ersun Yanal, mağlubiyetin faturasını oyuncularına kesti: F.Bahçe’nin ağırlığını kaldıramıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından yaptığı açıklamada, "İlk yarıda kötü oynadığımız 25 dakikalık bir bölüm var. İkinci devrede değişiklikle başladık ve kontrolü ele aldık. Ancak girdiğiniz pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman, rakibin sizi cezalandırması söz konusu oluyor. Hak ettiğimiz bir sonuç aldığımızı düşünmüyorum. Futbol, her şeyin birlikte üstlenildiği bir spor. Golü atıyorsan ya da yiyorsan, takımın bütün mücadelesi ile değerlendirilmesi lazım. Fenerbahçe zorlu bir dönemden geçiyor" diye konuştu.YANAL, F.Bahçe'nin çok top kaybı yapmasıyla ilgili soruya ise "Gerçekten çok fazla top kaybımız oldu. Bazı oyuncularım Fenerbahçe'nin ağırlığını kaldıramıyor. Fenerbahçe'de oynamak ve bu takımın atmosferini kaldırmak zordur" cevabını verdi. Bu arada Yanal, konuşurken, Başakşehirli oyuncular koridorlarda şampiyonluk şarkıları söyledi. Tecrübeli hoca da, bir süre beklemek zorunda kaldı.Affedilmesinin ardından Harun Tekin'in yerine oynamaya başlayan Volkan Demirel'in hatalar yaptığının hatırlatılması üzerine Ersun Yanal şu yanıtı verdi: "Burada isim tartışmam. Bu bizim iç sorunumuz. Dinlenmesi gereken oyuncu varsa dinlendiririm."1-Yanal'ın Eljif tercihinin bir açıklaması vardı. Rakibin orta sahasına bir fazla adamla baskı yapmak ve genç oyuncunun enerjisinden faydalanmak. Ancak Elif kapan yerine kaptıran adam oldu F.Bahçe adına da 45 dakika heba oldu. İki kısa stoper Mahmut Attamah'a karşı Frey'i oyuna almakta geciken Yanal, ikinci yarıda topa sahip oldu ama Avcı'nın usta ayakları iki pasta işi bitirdi.2-ErsunYanal'ın Volkan ısrarı, milli takım kalesini Sinan Bolat'a teslim eden Lucescu'yu hatırlatıyor. İlk golde Tolgay'ın yediği basit iki çalım sonrası Volkan'ın altıpasın içine tokatladığı topta Serdar Aziz de Robinho'nun gerisinde kalmayı başardı. 1-1'i bulduktan sonra rakibi yıkacak son yumruğu atacakken basit bir ara pasında Fenerbahçe defansının alan paylaşımının hali de aslında sezonun özeti.3-Fenerbahçe'ninpuan tablosundaki yerini unutun. Başakşehir'in şampiyonluk yolundaki yüksek engellerinden biriydi. Avcı'nın kadrosu kaliteli ama ısıran takım karşısında her zaman siniyorlar, bunu 90 dakika yapabilenler sahadan puanla ayrılıyor. Avcı'nın Arda'yı kenara geç alması, erken sakatlanan stoperi yüzünden olabilir ama maçı kaybedebilirdi.