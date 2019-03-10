Erzurum 11’ine Terim neşteri

Geçen hafta BŞB Erzurum deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında puan kaybına tahammülü yok. Hücum ağırlıklı bir takım sahaya sürüp ilk yarıda işi bitirmeyi planlayan Fatih Terim, cezası sona eren Mariano ve sakatlığı tamamen geçen Diagne'yi ilk 11'e hazırlıyor. Fernando orta sahada Selçuk'tan, Emre Akbaba da hücum hattında Onyekuru'dan formayı kapmaya çalışıyor.
Nagatomo riske edilmeyecek ve sol bekte Emre Taşdemir oynamaya devam edecek.
ASLANTEPE'DE FASTPAY DÖNEMİ BAŞLIYOR
Galatasaray yönetimi, Aslantepe'deki nakit alışverişlerde fiş-fatura kesmeyen işletmelere önlem olarak Denizbank'la iş birliğine gitti. 'FastPay' adı verilen nakitsiz ödeme ile özel kart ile yapılacak yemek-içecek harcamalarından yılda 10 milyon TL gelir bekleniyor