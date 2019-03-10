Erzurum 11’ine Terim neşteri

BUGÜN NELER OLDU

Geçen hafta BŞB Erzurum deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında puan kaybına tahammülü yok.Nagatomo riske edilmeyecek ve sol bekte Emre Taşdemir oynamaya devam edecek.Galatasaray yönetimi, Aslantepe'deki nakit alışverişlerde fiş-fatura kesmeyen işletmelere önlem olarak Denizbank'la iş birliğine gitti. 'FastPay' adı verilen nakitsiz ödeme ile özel kart ile yapılacak yemek-içecek harcamalarından yılda 10 milyon TL gelir bekleniyor