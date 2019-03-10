Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Feghouli’ye Diagne uyarısı

’ye uyarısı

Teknik Direktörü , ile bire bir görüşüp ’yi ceza alanı içinde daha fazla topla buluşturması talimatını verdi

Giriş Tarihi: 10.3.2019
Feghouli’ye Diagne uyarısı
Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına dün devam ederken idman sırasında teknik direktör Fatih Terim, Cezayirli futbolcusu Feghouli ile bir süre özel görüştü. Bu görüşmenin ana konusu ise Diagne idi... Terim, Feghouli'den Senegalli golcüye ceza alanı içinde etkili olduğu yan topları atmasını isteyerek, Kasımpaşa'da bulduğu golleri hatırlattı. Terim'in Onyekuru'ya da benzer uyarıda bulunduğu ve ceza alanında çok etkili olan Diagne'yi beslemesini vurguladığı belirtildi. Geçen sezon devre arası geldiği Kasımpaşa'da toplam 32 gol atan Diagne bunların 8 tanesini kafa ile kaydetmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Feghouli’ye Diagne uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN