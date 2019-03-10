Feghouli’ye Diagne uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına dün devam ederken idman sırasında teknik direktör Fatih Terim, Cezayirli futbolcusu Feghouli ile bir süre özel görüştü. Bu görüşmenin ana konusu ise Diagne idi... Terim, Feghouli'den Senegalli golcüye ceza alanı içinde etkili olduğu yan topları atmasını isteyerek, Kasımpaşa'da bulduğu golleri hatırlattı.Geçen sezon devre arası geldiği Kasımpaşa'da toplamDiagne bunlarınile kaydetmişti.