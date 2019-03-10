Rizespor - Kayserispor (Canlı)

Çaykur Didi Stadyumu saat 16.00'da başlayan Rizespor - Kayserispor maçını Halis Özkahya yönetiyor.
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Takımların kadroları şöyle:
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Mohamed Abarhoun, Chidozie Awaziem, Dario Melnjak, Musa Çağıran, Azubuike Okechukwu, Braian Samudio,, Fernando Boldrin, Umar Aminu, Vedat Muriqi
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Montassar Talbi, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Mustafa Saymak, Marwane Saadane, Çınar Tarhan, Prejuce Nakoulma, Aatif Chahechouhe
KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Jean Armel Kana-Biyik, Atila Turan, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Tjaronn Chery, Umut Bulut, Artem Kravets
Yedekler: Muammer Yıldırım, Levent Gülen, Hakan Çıtak, Oleksandr Kucher, Nurettin Korkmaz, Berkant Kök, Mert Özyıldırım, Asamoah Gyan, Emre Demir, Silvestre Varela