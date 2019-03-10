Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Rizespor - Kayserispor (Canlı)

Rizespor - (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Rizespor, 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 10.3.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 10.3.2019 16:08
Rizespor - Kayserispor (Canlı)

Çaykur Didi Stadyumu saat 16.00'da başlayan Rizespor - Kayserispor maçını Halis Özkahya yönetiyor.

MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların kadroları şöyle:

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Mohamed Abarhoun, Chidozie Awaziem, Dario Melnjak, Musa Çağıran, Azubuike Okechukwu, Braian Samudio,, Fernando Boldrin, Umar Aminu, Vedat Muriqi
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Montassar Talbi, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Mustafa Saymak, Marwane Saadane, Çınar Tarhan, Prejuce Nakoulma, Aatif Chahechouhe

KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Jean Armel Kana-Biyik, Atila Turan, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Tjaronn Chery, Umut Bulut, Artem Kravets
Yedekler: Muammer Yıldırım, Levent Gülen, Hakan Çıtak, Oleksandr Kucher, Nurettin Korkmaz, Berkant Kök, Mert Özyıldırım, Asamoah Gyan, Emre Demir, Silvestre Varela

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Rizespor - Kayserispor (Canlı)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN