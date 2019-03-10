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'ten maç sonu çok sert açıklamalar! "Bizim namusumuz paradan daha önemlidir"

Beşiktaş , maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 10.3.2019 22:30
Şenol Güneş'ten maç sonu çok sert açıklamalar! Bizim namusumuz paradan daha önemlidir

Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Nasıl tepki varmış? Az evvel arkadaşlar konuşuyor "Para yüzünden ayrılmıyor" falan diye! Bizim namusumuz paradan daha önemlidir. Burada kalıp kalmamamız parayla ilgili değil. Kamuoyunu yanlış bilgilendiriyorlar. Neyin parası var, kim kimden para almamış, ne olmuş? Öyle anlatıyor, kim ona ne demiş çıksın anlatsın. Maçtan önce düşündüğü olmadığı için bu sefer paradan mı giriş yapmaya çalışıyorlar? Bu bilgiyi düzeltsin! Sahada oynanan oyun para oyunu değil, ayakla oynanan oyundur.

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Şenol Güneş'ten maç sonu çok sert açıklamalar! "Bizim namusumuz paradan daha önemlidir"
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