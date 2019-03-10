Volkan Demirel'e büyük tepki! "Truva atı"

Süper Lig'de özellikle zirve mücadelesi için büyük önem taşıyan maçta Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'e kalecisi Volkan Demirel'in hatasıyla yenik duruma düşmesi sarılacivertli taraftarları çileden çıkardı.

Sosyal medyada Volkan Demirel'e yönelik mesajlar içinde en çarpıcı olanlardan biri, "Truva atı V ile başlar" şeklindeydi. Teknik direktör Ersun Yanal da Volkan Demirel tercihi yüzünden tepkilerden nasibini aldı. Volkan Demirel affedildikten sonra forma giydiği 7 maçta tam 11 gol yedi.

Truva atı "V" ile başlar!

Efsane yaratma sevdası yüzünden kale her maç boş.. Fenerbahçe'den büyük egolara sahip bi kesim var. Tek suçlu Volkan değil şüphesiz ancak takım kaptanı bu kadar sorumsuz olamaz, olmamalı.

O değil de bu maçta tüm gsliler Fenerbahçeli. Sezon boyunca biz kanser olduk, biraz da onlar kanser olsun Volkan'la, Topal'la, Hasan'la..

Ersun Hocanın Volkan ısrarını kendisinden başka anlayan yoktur herhalde.

Volkan inadı F.Bahçe'yi her geçen gün öldürüyor

Volkan Demirel ilginç bir tercihle takımına golü yediren isim oluyor.