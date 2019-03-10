Valbuena 70’te girdi 83’te sakatlandı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe, Başakşehir karşısına geçen haftaki Rize maçından iki farkla sahadaydı. Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Mehmet Topal'ın yerine Jailson'a görev verdi. Brezilyalı yıldız 22 gün sonra kendisine 11'de yer buldu. Tecrübeli hoca, Valbuena'yı yedek soyundurarak sürprize imza atarken Eljif Elmas da ligde 76 gün aradan sonra ilk 11'de oynama şansı yakaladı. Bu arada 70. dakikada Jailson'un yerine oyuna dahil olan Valbuena sakatlığı nüksedince devam edemedi. Fransız yıldız 83. dakikada yerini Frey'e bırakmak zorunda kaldı.