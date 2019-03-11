Ahı tuttu!

Fenerbahçe'yi yenen Başakşehir'in tam 11 puan gerisine düşen Galatasaray'a ligde 10'da 10 yapması bile yetmeyebilir. Galatasaray geçen sezon 29 golüyle şampiyonlukta bir numaralı pay sahibi olan Gomis'i satmanın bedelini ağır ödedi. İşte detaylar: Gomis'in geçen sezon 24 haftada attığı 24 gol sayısına Galatasaray'ın sezon başından beri forvet hattında görev yapan 5 farklı ismi (Eren-7, Sinan-4, Onyekuru-9, Diagne-1, Mitroglou-1) ulaşamadı.
Gomis, geçen sezon Antalya, Kasımpaşa, Konya, Alanya
ve Göztepe
maçlarında attığı gollerle takımına tek başına 9 puan
kazandırdı.
DİAGNE SADECE PENALTIDAN GOL ATABİLDİ
Gomıs, sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 5 maçta 4 gole imzasını koyarken, büyük beklentilerle gelen Diagne, 5 maçta sadece penaltıdan ağları sarstı, Mitroglou da 5 maçta 1 golde kaldı.
Yıldız futbolcunun
boşluğunu dolduramayan Galatasaray, 1 maç eksiğiyle Başakşehir'in 11 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını çok zora soktu.
Al-Hilal'e giden Fransız
forvet gollerine burada devam ediyor ve
daha sezon bitmeden 19 gol
ve 6 asist
istatistiğine ulaştı bile...
ASLANTEPE'DE MÜTHİŞ SERİ
Ligde evinde en son 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Galatasaray, o tarihten bu yana Türk Telekom Stadı'nda mağlup olmuyor. Aslantepe'deki yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran sarıkırmızılılar, bu periyotta taraftarı önünde 26 galibiyet ve 5 beraberlikle 83 puan topladı.