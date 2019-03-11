Ahı tuttu!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'yi yenen Başakşehir'in tam 11 puan gerisine düşen Galatasaray'a ligde 10'da 10 yapması bile yetmeyebilir. Galatasaray geçen sezon 29 golüyle şampiyonlukta bir numaralı pay sahibi olan Gomis'i satmanın bedelini ağır ödedi. İşte detaylar:Gomis, geçen sezonvemaçlarında attığı gollerle takımına tek başınakazandırdı.Gomıs,Yıldız futbolcununboşluğunu dolduramayanAl-Hilal'e giden Fransızforvet gollerine burada devam ediyor vedaha sezon bitmedenveistatistiğine ulaştı bile...Ligde evinde en son 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Galatasaray, o tarihten bu yana Türk Telekom Stadı'nda mağlup olmuyor. Aslantepe'deki yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran sarıkırmızılılar, bu periyotta taraftarı önünde 26 galibiyet ve 5 beraberlikle 83 puan topladı.