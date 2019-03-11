Başakşehir’den 4 Büyükler’e geçit yok

Fenerbahçe engelini de aşarak şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Medipol Başakşehir, bu sezon 4 Büyükler (Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor) ile oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 2'si bireysel hatadan, 1'i penaltıdan, 1'i de uzaktan bir şutla olmak üzere sadece 4 gol yedi. Savunma performansı ile alkış alan Başakşehir, 10 gol attığı bu mücadelelerden 14 puan çıkarmayı başardı.
EN İYİ İKİNCİ KALECİ MERT
Ligde oynanan 25 haftada rakiplerine sadece 23 net pozisyon vererek
kalesinde 12 gol
gören Abdullah Avcı'nın ekibinde kaleci Mert Günok 15 maçta kalesini gole kapattı. Başarılı file bekçisi, bu alanda Avrupa'nın önde gelen liglerinde Liverpool'dan Alisson (17 maç) sonrası en iyi ikinci isim durumunda bulunuyor.
SEVİLLA YAKIN TAKİPTE
Son 3 sezonda şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir'in başarısında büyük payı olan teknik direktör Abdullah Avcı'ya İspanyolların ilgisi devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcıyı gündeme alan Sevilla kulübünden yetkililerin önceki gün Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip ederek notlar aldıkları iddia edildi. 55 yaşındaki çalıştırıcının Başakşehir ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.