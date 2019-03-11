Başakşehir’den 4 Büyükler’e geçit yok

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe engelini de aşarak şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Medipol Başakşehir, bu sezon 4 Büyükler (Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor) ile oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 2'si bireysel hatadan, 1'i penaltıdan, 1'i de uzaktan bir şutla olmak üzere sadece 4 gol yedi.Ligde oynanan 25 haftadakalesindegören Abdullah Avcı'nın ekibinde kaleci Mert Günok 15 maçta kalesini gole kapattı.Son 3 sezonda şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir'in başarısında büyük payı olan teknik direktör Abdullah Avcı'ya İspanyolların ilgisi devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcıyı gündeme alan Sevilla kulübünden yetkililerin önceki gün Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip ederek notlar aldıkları iddia edildi. 55 yaşındaki çalıştırıcının Başakşehir ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.