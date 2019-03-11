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’a Japonya’dan kardeş kulüp geliyor

Sompo Japan, Japonya’dan kardeş kulüp buldu. Siya-beyazlılar, cuma günü imzalayacakları anlaşmayla San-en takımıyla kardeş kulüp olacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 16:38
Beşiktaş’a Japonya’dan kardeş kulüp geliyor

Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp. Basketbol şubesinin sponsoru Sompo Japan Sigorta'nın da katkılarıyla, siyah-beyazlılar Chuo Bölgesi'nin en yüksek profilli takımı San-en NeoPhoenix takımıyla kardeş kulüp olacak. 15 Mart'ta Türk Büyükelçiliği'nin Tokyo'da bulunan ikametgahında iki kulübün yetkililerinin katılacağı ve yerel saatle 14.30'da gerçekleşecek törenle kardeşlik anlaşması hayata geçecek. Törene Japonya'nın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hasan Murat Meljan'ın yanı sıra Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ve San-en Neo Phoenix Kulübü Başkanı Kenzi Kitasato katılacak.

Toplantının bitiminde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, siyah-beyazlı kulübün Uzakdoğu projeleri ve stratejileri hakkında da bir açıklama yapacağı öğrenildi.

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Beşiktaş’a Japonya’dan kardeş kulüp geliyor
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