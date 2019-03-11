Diagne’nin ilacı Mariano

BUGÜN NELER OLDU

Kasımpaşa'da başta Trezeguet olmak üzere takım arkadaşlarından gelen ortaları gole çeviren Diagne, Galatasaray'da istediği topları alamadı ve skor katkısı yapamadı. Fatih Terim, Florya'da önce Onyekuru sonra Feghouli ile özel görüşmeler yaptı ve Diagne'nin her iki kanattan da beslenmesini istedi. Terim'in, Diagne için diğer kozu Mariano olacak.Sakatlığını atlatan Fernando'nun da Selçuk'tan formayı geri alması bekleniyor.'nun yokluğunda ise hafta sonu taktik çalışmalardasol bekte denendi.Maç eksiği ile lider Başakşehir'in 11 puan gerisine düşen Galatasaray'da ilk hedef Antalyaspor galibiyeti ile farkı tekrar 8'e indirmek. Florya'da futbolcular birbirlerini "Puan farkı 5! Başakşehir'i 33. hafta evimizde kesinlikle yeneceğiz" diyerek motive ediyor. Kaptanlardan Selçuk yerlileri, Muslera da yabancıları şampiyonluk yarışının bitmediği konusunda uyarıyor.