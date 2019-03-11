Erzurumspor dış saha fobisini yine yenemedi

Süper Lig'de Alanyaspor, sahasında düşme hattında zor günler geçiren Erzurumspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. 4 penaltının kullanıldığı maçta ev sahibinin gollerini Cisse ve penaltıdan Welinton atarken Erzurum'un tek golünü penaltıdan Sunu attı.
Cisse 2 penaltıdan da yararlanamadı. Senegalli, bu sezon kullandığı 4 penaltıda da ağları bulamadı.
25 YIL ARADAN SONRA İLK KEZ
Alanya-Erzurum maçı Süper Lig'de 25 yıl sonra ilk kez 4 penaltının verildiği maç oldu. G.Saray'ın 1994'te Samsun'u 6-1 yendiği maçta verilen 4 penaltı lig rekoruydu.
Sahasında 3 puanı almayı başaran Alanyasporlu futbolcular, karşılaşma sonrası soyunma odasında galibiyet pozu verdiler.