Erzurumspor dış saha fobisini yine yenemedi

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de Alanyaspor, sahasında düşme hattında zor günler geçiren Erzurumspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.Cisse 2 penaltıdan da yararlanamadı. Senegalli, bu sezon kullandığı 4 penaltıda da ağları bulamadı.Alanya-Erzurum maçı Süper Lig'de 25 yıl sonra ilk kez 4 penaltının verildiği maç oldu. G.Saray'ın 1994'te Samsun'u 6-1 yendiği maçta verilen 4 penaltı lig rekoruydu.Sahasında 3 puanı almayı başaran Alanyasporlu futbolcular, karşılaşma sonrası soyunma odasında galibiyet pozu verdiler.