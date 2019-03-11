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dış saha fobisini yine yenemedi

Dadaş, Alanya’da Cisse ve penaltıdan Welinton’un attığı gollere, sadece Sunu’nun penaltısı ile yanıt verebildi. Hakem, 4 kez beyaz noktayı gösterdi

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Erzurumspor dış saha fobisini yine yenemedi
Süper Lig'de Alanyaspor, sahasında düşme hattında zor günler geçiren Erzurumspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. 4 penaltının kullanıldığı maçta ev sahibinin gollerini Cisse ve penaltıdan Welinton atarken Erzurum'un tek golünü penaltıdan Sunu attı. Cisse 2 penaltıdan da yararlanamadı. Senegalli, bu sezon kullandığı 4 penaltıda da ağları bulamadı.

25 YIL ARADAN SONRA İLK KEZ
Alanya-Erzurum maçı Süper Lig'de 25 yıl sonra ilk kez 4 penaltının verildiği maç oldu. G.Saray'ın 1994'te Samsun'u 6-1 yendiği maçta verilen 4 penaltı lig rekoruydu.


Sahasında 3 puanı almayı başaran Alanyasporlu futbolcular, karşılaşma sonrası soyunma odasında galibiyet pozu verdiler.
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Erzurumspor dış saha fobisini yine yenemedi
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