Haber Hattı

Alisson kornerden yedi Liverpool 4 golle güldü
Premier Lig'de zirveyi Manchester City'ye kaptıran Liverpool sahasında Burnley'yi 4-2 yendi. Konuk takım 6. dakikada Westwood'un kornerden attığı golle öne geçse de Mane ve Firminho ikişer golle Kırmızılar'ı 3 puana taşıdı. Burnley'in diğer golü Gudmundsson'dan geldi.
İngiltere'de sahada futbolcu dövdüler
İngiltere'de Championship'te dün oynanan maçta sahaya giren bir Birmingham taraftarı, Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e saldırdı. Oyunun durduğu 10. dakikada sahaya atlayan Birmingham taraftarı, arkasından yaklaştığı Grealish'e yumruk attı. Darbenin etkisiyle düşen 23 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşları ve güvenlik görevlileri saldırganın etrafını sardı.
Saldırgan, polis tarafından saha dışına çıkarılırken de tribünlere öpücük yolladı.