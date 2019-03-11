Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

Premier Lig'de zirveyi Manchester City'ye kaptıran Liverpool sahasında Burnley'yi 4-2 yendi. Konuk takım 6. dakikada Westwood'un kornerden attığı golle öne geçse de Mane ve Firminho ikişer golle Kırmızılar'ı 3 puana taşıdı. Burnley'in diğer golü Gudmundsson'dan geldi.İngiltere'de Championship'te dün oynanan maçta sahaya giren bir Birmingham taraftarı, Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e saldırdı.Saldırgan, polis tarafından saha dışına çıkarılırken de tribünlere öpücük yolladı.