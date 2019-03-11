Her eve lazım!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor, Akhisarspor'u 2-1 yenip, moral bulurken takımın ilk golünü kaydeden Anthony Nwakaeme, son dönemdeki çıkışını sürdürdü. Yıldız oyuncu, bordo-mavili takımın attığı son 7 golün 5'ine direkt katkı yaparken aynı zamanda son dört lig maçında 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcu içindiyerek espri yapan teknik direktör Ünal Karaman, "ifadelerini kullandı.Öte yandan ilk sezonu için geldiği gün 1 milyon 100 bin Euro isteyen ancak yönetimin 1 milyon 16 bin Euro verdiği Nwakaeme, başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerekdemiş, yapılan mukaveleye bu madde de konulmuştu.Süper Lig'de 25. haftayı Akhisarspor galibiyeti ile kapatan Trabzonspor'da, bu sezon resmi maçlarda 16 farklı futbolcu skora katkı sağladı. En skorer oyuncu 13 gol, 2 asist ile Hugo Rodallega olurken Nwakaeme de 8 gol 5 asistle ikinci sıraya adını yazdırdı. Öte yandan bordo- mavililer maç başına 5.6 isabetli şut ortalamasıyla ligin zirvesinde yer alıyor.Akhisar maçında iki topu direkten dönen Trabzonspor, bu sezon toplamda 16 kez çerçeveye takıldı ve bu değerde Süper Lig'in zirvesinde yer aldı. Bordo-mavili takım, ligde 2014- 2015 sezonundan bu yana ise 78 kez topu kale direklerine yolladı. En yakın takipçi Beşiktaş 57 kez direk engeline takılırken listenin 3. sırasına 56 kez ile Galatasaray oturdu.