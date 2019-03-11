Trabzonspor, Akhisarspor'u 2-1 yenip, moral bulurken takımın ilk golünü kaydeden Anthony Nwakaeme, son dönemdeki çıkışını sürdürdü. Yıldız oyuncu, bordo-mavili takımın attığı son 7 golün 5'ine direkt katkı yaparken aynı zamanda son dört lig maçında 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için "Her eve lazım"
diyerek espri yapan teknik direktör Ünal Karaman, "Nwakaeme, çok alışık olmamasına rağmen defansa da katkı sağlıyor. Çok özel bir oyuncu ve takımımızın önemli bir parçası"
ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMEDE ÖZEL MADDE
Öte yandan ilk sezonu için geldiği gün 1 milyon 100 bin Euro isteyen ancak yönetimin 1 milyon 16 bin Euro verdiği Nwakaeme, başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek "Gol ve asistlerim toplamda 19'a ulaşırsa 100 bin Euro daha isterim. Göster kendini"
demiş, yapılan mukaveleye bu madde de konulmuştu. 8 gol ve 5 asisti olan tecrübeli sol kanat, skora 6 kez daha katkı sağlarsa 100 bin Euro daha almaya hak kazanacak.
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Süper Lig'de 25. haftayı Akhisarspor galibiyeti ile kapatan Trabzonspor'da, bu sezon resmi maçlarda 16 farklı futbolcu skora katkı sağladı. En skorer oyuncu 13 gol, 2 asist ile Hugo Rodallega olurken Nwakaeme de 8 gol 5 asistle ikinci sıraya adını yazdırdı. Öte yandan bordo- mavililer maç başına 5.6 isabetli şut ortalamasıyla ligin zirvesinde yer alıyor.
LİGİN EN ÇOK DİREKLERİ DÖVEN TAKIMI TRABZON
Akhisar maçında iki topu direkten dönen Trabzonspor, bu sezon toplamda 16 kez çerçeveye takıldı ve bu değerde Süper Lig'in zirvesinde yer aldı. Bordo-mavili takım, ligde 2014- 2015 sezonundan bu yana ise 78 kez topu kale direklerine yolladı. En yakın takipçi Beşiktaş 57 kez direk engeline takılırken listenin 3. sırasına 56 kez ile Galatasaray oturdu.